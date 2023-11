Polizei Duisburg

Köln: Zusammenstoß zwischen Ruderboot und Schubverband - 75-jähriger Wassersportler verletzt im Krankenhaus

Glück im Unglück für drei Ruderer, die am Sonntagmittag (12. November) auf dem Rhein in Höhe Siedlung Stammheim-Süd - Rheinkilometer 694 - unterwegs waren. Gegen 11:15 Uhr kollidierte ihr Ruderboot mit einem entgegenkommenden Schubverband, der in Richtung Bonn fuhr. Trotz sofort eingeleitetem Manöver des 51-jährigen Schiffsführers, stieß das Ruderboot gegen den Bug des Schiffs und kenterte. Mit eigenen Mitteln gelang es der Besatzung des Schubverbands, die drei Ruderer aus dem Wasser zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten die drei unterkühlten Wassersportler. Ein 75-Jähriger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Ruderer (61 und 70 Jahre) blieben leicht verletzt. Das gekenterte Ruderboot konnte durch die Besatzung eines Sportbootes geborgen und an einer Steganlage eines Ruderclubs festgemacht werden.

