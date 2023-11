Polizei Duisburg

POL-DU: 5 Verletzte bei schwerem Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Duisburg (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 19:14 Uhr, kam es in Duisburg-Marxloh zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und einer Straßenbahn. Eine 37jährige Pkw-Führerin wollte ihren Pkw auf der Weseler Straße in Höhe der Kohlenstraße wenden und achtete dabei nicht auf die in gleicher Richtung, links versetzt, fahrende Straßenbahn der Linie 903. Es kam zum schweren Verkehrsunfall auf dem Fahrstreifen der Bahn. Es wurden mehrere Rettungs- und Notarztwagen angefordert. Im Pkw befanden sich 5 Personen, wovon 4 schwer verletzt wurden. Der 41jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Weseler Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vollständig gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

