Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Folgemeldung: Unbekannter Toter aus Schwelgernpark ist identifiziert

Duisburg (ots)

Nach der Veröffentlichung von Fotos eines unbekannten Toten, der am 5. November von Passanten im Schwelgernpark entdeckt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5649071 ) gingen bei der Polizei mehrere Hinweise von Verwandten und Bekannten des Toten ein. Demnach handelte es sich um einen 64-jährigen Marxloher von der Weseler Straße. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 bestätigten diese Vermutung.

Unter den Hinweisgebern befand sich auch der amtliche Betreuer eines 54-Jährigen aus Hamborn. Er vermisste diesen Mann, sah aber keine Ähnlichkeit mit dem veröffentlichten Foto. Die Ermittlungen ergaben: Am Dienstag (14. November) war ein weiterer Unbekannter leblos an dem Seiteneingang der Hamborner Clauberghalle gefunden worden. Hierbei handelte es sich tatsächlich um den 54-jährigen Obdachlosen, der durch seinen Betreuer gesucht wurde. Auch hier ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg eine Obduktion an, bei der kein Fremdverschulden am Tod des Mannes festgestellt werden konnte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell