Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dreiste Trickbetrügerin klaut drei Handys; In Tiefgarage abgepasst und Geld geraubt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Dreiste Trickbetrügerin klaut drei Handys - Hanau

(cb) Eine bislang unbekannte Täterin klaute am Mittwochvormittag in einem Fachgeschäft in der Lindenstraße (einstellige Hausnummern) drei Handys der dortigen Verkäuferinnen. Die Unbekannte gab sich gegen 11.30 Uhr als vermeintliche Interessentin für die Waren im Geschäft aus und ließ sich verschiedene Produkte durch das Personal zeigen. In einem günstigen Moment verdeckte diese offenbar beabsichtigt die Handys der Beschäftigten, steckte sie ein und verließ das Geschäft in Richtung Steinheimer Tor. Durch die Verkäuferinnen des Fachgeschäftes wird die Frau als etwa 1,60 Meter groß, mit dicklicher Figur und braunen zusammengebundenen Haaren beschrieben. Zudem trug sie einen dunklen Mantel. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. In Tiefgarage abgepasst und Geld geraubt - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Zwei muskulöse Männer, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkel gekleidet sowie maskiert: In etwa so lautet die Personenbeschreibung nach einem Raub in einer Tiefgarage am späten Dienstagabend im Pfützenweg in Klein-Auheim. Die Kriminalpolizei in Hanau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Gegen 23.10 Uhr öffnete der spätere Geschädigte mit einem Handsender die Tiefgarageneinfahrt (20er-Hausnummern) und parkte anschließend seinen Wagen. Kurz darauf wurde der Hanauer von den beiden Unbekannten abgepasst. Unter Vorhalt eines dunklen Gegenstandes forderten die Räuber die Herausgabe von Geld. Nach der Übergabe flohen die Unbekannten aus dem Parkhaus. Möglicherweise hatten die Täter in der Nähe ein Fluchtfahrzeug bereitgestellt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbrecher nahmen Tresore mit: Zeugen gesucht - Freigericht

(cb) Einbrecher sind am Mittwoch über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Anschrift "Am weißen Stein" (einstellige Hausnummern) gewaltsam eingedrungen. Aus dem Wohnhaus haben die Unbekannten, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, neben Bargeld auch zwei Einbautresore mitgenommen. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei den ermittelnden Beamten.

4. Zeugen nach Unfallflucht im Weißkirchenweg gesucht - Gelnhausen/Hailer

(fg) Auf rund 3.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter am Mittwochvormittag im Weißkirchenweg auf dem dortigen Kaufland-Parkplatz offensichtlich bei einem Parkvorgang an einem Subaru Forester verursacht hat. Die Eigentümerin hatte ihren Wagen um 10.20 Uhr abgestellt und den Schaden an der vorderen Stoßstange nach ihrem rund eineinhalbstündigen Einkauf festgestellt. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 07.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell