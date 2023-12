Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 06. Dezember 2023

Offenbach (ots)

19-jähriger Tatverdächtiger nach Flucht vor Polizeikontrolle in Haft - Offenbach

(jm) Beamte des Polizeireviers Offenbach nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 sowie 30 Jahren am Dienstagnachmittag vorläufig fest, nachdem sich der Fahrer zuvor einer Polizeikontrolle entzogen haben soll. Gegen 15.30 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Seat Cupra Formentor im Bereich der Bieberer Straße auf. Sie beabsichtigten das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, da der Verdacht bestand, dass der am Steuer sitzende nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Wagen war zunächst langsam unterwegs, ehe der Fahrer plötzlich Gas gab und davonraste. Er setzte seine Fahrt rund um die Bieberer Straße im Bereich Landgrafenring sowie der Landgrafenstraße fort. Hierbei soll der Cupra-Fahrer mindestens drei Autos touchiert sowie einen Streifenwagen beschädigt und seine Flucht anschließend fortgesetzt haben. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bieberer Straße gefahren sei und zwei Personen aus dem Fahrzeug davoneilten. Die Offenbacher Streifen stellten den verlassenen Seat tatsächlich auf dem mitgeteilten Parkplatz fest. Kurz darauf klickten die Handschellen und die Beamten nahmen den 19 sowie den 30 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ordnungshüter eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei dem älteren Mann sicher. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. Auf den 19-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, kommen nun mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Unfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zusätzlich ergaben die Ermittlungen, dass der 19-Jährige per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Festgenommene wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen ihn erging Untersuchungshaftbefehl und er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die durch den Unfall verursachten Schäden an den Fahrzeugen liegen nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Der Cupra wurde zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder gar durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Offenbach, 06.12.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek

