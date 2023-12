Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reizgas-Räuber ging leer aus: 42-Jährige verletzt; 62 Stundenkilometer zu schnell: Fahrer erwartet zweimonatiges Fahrverbot

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Reizgas-Räuber ging leer aus: 42-Jährige verletzt - Offenbach

(lei) Wegen versuchten Raubes zum Nachteil einer 42 Jahre alten Frau ermittelt derzeit die Offenbacher Kriminalpolizei. Die Offenbacherin war am Dienstagabend, gegen 17.25 Uhr, in der Bismarckstraße in Höhe der Bieberer Straße unterwegs, als sie nach eigenen Angaben von einem 15 bis 25 Jahre alten Mann aus dem Nichts heraus von hinten umklammert wurde und er ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Ihr lautes Schreien führte offensichtlich dazu, dass der Unbekannte, der dunkle kurze Haare hatte und mit einem gelben Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste bekleidet war, von ihr abließ und ohne Beute in Richtung Main flüchtete. Die 42-Jährige erlitt Augenreizungen und musste ambulant vor Ort behandelt werden. Die Polizeibeamten bitten nun um weitere Hinweise zu dem Räuber (069 8098-1234).

2. 62 Stundenkilometer zu schnell: Fahrer erwartet zweimonatiges Fahrverbot - Bundesstraße 448

(jm) Mit 62 Stundenkilometern zu schnell wurde am Dienstag ein Autofahrer gemessen, der auf der Bundesstraße 448 unterwegs war. In der Zeit von 6 bis 22 Uhr führten Streifen der Operativen Einheit Bundesautobahn mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurde der 21-Jährige, der wohl mit einem geliehenen und vollbesetzten Audi RS 3 unterwegs war, bei erlaubten 120 Kilometern auf regennasser Fahrbahn mit 182 Stundenkilometern gemessen. Bitter für das Geburtstagskind; der 21-Jährige darf nun mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten im Zentralen Fahrerlaubnisregister sowie zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Die Zivilstreifen ahndeten im Lauf des Tages weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen. Darüber hinaus stellten sie drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest und hielten einen Lamborghini Urus wegen unnötiger Lärmverursachung an. Auf den Lamborghini-Lenker kommt nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Zudem fiel den Schutzleuten ein Wagen auf, an dem offenbar eine Abgasanlage unzulässig verbaut war, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Offenbach, 06.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell