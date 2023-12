POL-OF: Zeugensuche: Passantin an Fußgängerüberweg touchiert; Handy-Verstoß brachte weitere Verstöße hervor; Autoknacker stahlen Werkzeug

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche: Passantin an Fußgängerüberweg touchiert - Hanau

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem eine 40-Jährige am Montagvormittag beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Bruchköbeler Landstraße von einem BMW touchiert wurde; die Frau aus Gründau zog sich leichte Verletzungen am rechten Bein zu und suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein grauer BMW mit Hanauer Kennzeichenschildern kurz nach 11 Uhr die Bruchköbeler Landstraße stadtauswärts von der Straße "Vor der Kinzigbrücke" kommend. An dem im Bereich der 20er-Hausnummern befindlichen Fußgängerüberweg beabsichtigte eine 40-Jährige diesen zu überqueren. Hierbei übersah der BMW-Fahrer wohl die Passantin, weshalb es zum Kontakt kam. Im Anschluss machte sich der Verursacher in Richtung der Bundesstraße 45 (Bruchköbel) davon. Hinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Handy-Verstoß brachte weitere Verstöße hervor - Hanau/Bundesstraße 45

(fg) Eine Kontrolle durch die Operative Einheit Bundesautobahn wegen eines Handyverstoßes am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 45 im Bereich Hanau brachte weitere Verstöße hervor. Der Renault-Fahrer war offensichtlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs und händigte den Ordnungshütern mutmaßlich gefälschte Dokumente aus. Gegen 12.30 Uhr bemerkte die Zivilstraße den Handyverstoß und unterzog das Fahrzeug kurz darauf einer Kontrolle. Der Renault-Fahrer wies sich mit einer litauischen ID-Karte aus und händigte weiterhin einen ebenfalls litauischen Führerschein aus; bei den beiden Dokumenten handelte es sich nach einer ersten Überprüfung der Polizisten wohl um Totalfälschungen. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass dem Renault-Fahrer die deutsche Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen worden war. Offenbar versuchte der Mann sich mittels der vorgezeigten Dokumente im Straßenverkehr zu legitimierten. Neben der ursprünglichen Verkehrsordnungswidrigkeit wurden daher zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung gefertigt.

3. Autoknacker stahlen Werkzeug - Rodenbach

(jm) Diebe hatten es in der Nacht zum Montag in der Kinzigstraße offensichtlich auf Werkzeug abgesehen. Dazu brachen sie zwischen 18 und 6 Uhr zwei abgestellte Handwerker-Fahrzeuge auf. Bei einem Mercedes verschafften sich die Täter mittels Hebelwerkzeug Zugang zur Ladefläche und verursachten einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Was daraus gestohlen wurde, bedarf der weiteren Abklärung. Aus einem Mercedes Sprinter stahlen die Täter Werkzeug im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Hier ist noch unklar, wie der Sprinter geöffnet wurde. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

