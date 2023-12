Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kurze Wege zwischen Staatsanwaltschaft Hanau und Polizei: 22-Jähriger in Haft

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 05. Dezember 2023

(fg) Am Montagnachmittag nahmen Beamte der Operativen Einsatzeinheit Main-Kinzig einen 22-Jährigen aus Hanau in der Lamboystraße vorläufig fest. Hintergrund hierfür war ein seitens des Amtsgerichts Hanau erwirkter Durchsuchungsbeschluss, der zum Auffinden von Beweismitteln in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dienen sollte.

Im Zuge der Durchsuchung des Zimmers des jungen Mannes am Montagnachmittag fanden Beamte des im September 2023 eröffneten "Haus des Jugendrechts" in Hanau ansässigen Fachkommissariats rund 750 Gramm Haschisch, mehrere hundert Euro Bargeld sowie einen Schlagring. Aufgrund des Betäubungsmittelfundes und des daraus resultierenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurde das Fachkommissariat 34 aus Hanau mit in die Ermittlungen eingebunden. Da es sich bei dem Festgenommenen um einen hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen handelt und die Sachbearbeitung im "Haus des Jugendrechts" erfolgt, führten die intensive Ermittlungsarbeit und die kurzen Wege zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei letztlich dazu, dass am Dienstag ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden konnte.

Die Beamten brachten den 22-Jährigen nach der richterlichen Vorführung beim Amtsgericht in Hanau und erfolgter Haftbefehlsverkündung in eine Justizvollzugsanstalt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern indes an.

Offenbach, 05.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

