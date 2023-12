Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Kaminrauch dringt ins Haus - zwei Bewohner verletzt

Freiburg (ots)

Die Rettungsleitstelle wurde am Montag, 04.12.2023, kurz nach 22.00 Uhr, darüber informiert, dass in Tannenkirch ein Einfamilienhaus komplett verraucht sei und ein Bewohner bewusstlos in einem Zimmer liegen würde. Durch den Rettungsdienst konnte der 85-jährige bewusstlose Bewohner geborgen werden. Er und eine 56-jährige weitere Bewohnerin erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst in die Uni-Klinik nach Freiburg gebracht. Ursächlich für den Rauch im Haus könnte ein nicht richtig funktionierender Kaminabzug einer sich in Betrieb befindlichen Feuerstätte gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell