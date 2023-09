Polizei Aachen

POL-AC: Feierstimmung im Polizeipräsidium Aachen: Mehr als 200 Berufseinsteiger ernannt und 70 hinzuversetzte Beamtinnen und Beamte begrüßt

Aachen/Düren/ Heinsberg/ Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Aachen hat heute (01.09.2023) die Bewerberinnen und Bewerber des Einstellungsjahrs 2023 im Polizeipräsidium begrüßt. Von fast 13.000 Bewerbern in NRW war die Einstellungszahl für den Ausbildungsstandort Aachen so hoch wie noch nie: In einer Feierstunde konnten 235 Kommissaranwärterinnen und -anwärter sowie sechs Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter ernannt werden. Die Nachwuchspolizisten werden nun ihre Ausbildung beginnen. Neben ihrem Studium an der Fachhochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV NRW) werden sie praktische Trainings absolvieren und in Aachen und den drei Kooperationsbehörden viele Erfahrungen in der Praxis sammeln können. Polizeipräsident Dirk Weinspach gratulierte den jungen Leuten und gab ihnen zum Start ins Berufsleben mit auf den Weg: "Egal in welchen Zeiten wir leben, welche Themen das gesellschaftliche Klima bestimmen und unabhängig davon, welche politischen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen es geben mag: Unsere Rolle und unsere Aufgabe als Polizei ist klar definiert. Wir leben in einem Rechtsstaat und das bedeutet, dass es bestimmte Regeln und Werte für alle Menschen darin gibt. Als Polizei ist es unsere Aufgabe, diese Werte und Gesetze zu schützen und durchzusetzen. Dabei ist das Grundgesetz unser Leitmaßstab, unser Kompass."

Des Weiteren wurden, nach Abschluss ihrer Bachelor-Studiengänge und aus anderen Polizeibehörden hinzuversetzt, 70 Polizistinnen und Polizisten in der KPB Aachen begrüßt. Sie werden nun im Wach- und Wechseldienst oder in den Kriminalkommissariaten ihren Dienst in Aachen und der StädteRegion antreten.

