LPI-EF: Getränke geraubt und betrunken gefahren

Erfurt (ots) - Vandalen hatten es in Erfurt gleich auf zwei Autos abgesehen. Am Donnerstagmorgen stellte in der Puschkinstraße ein 55-jähriger Mann eine eingeschlagene Seitenscheibe an seinem geparkten Dacia fest. Etwa zur gleichen Zeit bemerkte ein Tesla-Besitzer, dass Unbekannte in der Schellrodaer Straße an seinem Auto zwei Reifen zerstochen hatten. Der Schaden an den Autos beläuft dich auf jeweils 400 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

