POL-OF: Erstmeldung nach Brand in Gewerbegebiet

Langenselbold (ots) - (lei) Etwa 20.000 Euro an Sachschaden, so die erste Bilanz, sind am Donnerstagnachmittag bei einem Brand auf dem Gelände einer Unterkunft für Geflüchtete entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Ringstraße alarmiert, weil Rauch in einem dort aufgestellten Duschcontainer gemeldet wurde. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, denn offenbar ...

