POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 21.10.2023

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

Am Freitagabend kam es im Stadtgebiet Diepholz, in der Steinstraße und am Lappenberger Rott, zu Einbrüchen in Pkw. Hierbei wurden jeweils die Fensterscheibe der Beifahrertüren zerstört um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Anschließend entwendeten die Täter jeweils eine Tasche aus dem Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) entgegengenommen.

Diepholz - Diverse Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße Dustmühle zu diversen Sachbeschädigungen an Garagenwänden, Straßenlaternen und einem Altglascontainer. Hierbei sprühten die bislang unbekannten Täter HSV-Schriftzüge mittels blauer Graffitifarbe an die Fassaden bzw. Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagabend, um 18:30 Uhr, musste ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Schwarme verkehrsbedingt im Einmündungsbereich Schloßstraße Ecke Schöne Reihe warten. Ein 30-jähriger Mann aus Drakenburg übersah dieses und fuhr in der Folge auf den Pkw des Schwarmers auf. Der 54-jährige Schwarmer und seine 49-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfallhergang leicht verletzt.

Twistringen - Vorfahrt missachtet

Am Freitagabend, um 20:52 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Bassumer die Wildeshäuser Straße in Fahrtrichtung Vechta. Im Kreuzungsbereich zur Topheide beabsichtigte eine ebenfalls 21-jährige Frau aus Syke die Wildeshäuser Straße zu kreuzen und übersah dabei den Pkw des Bassumers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die Sykerin leicht verletzte und ins Krankenhaus verbracht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

