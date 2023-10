Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Martfeld, Diebstahl missglückt (Foto) - Sudwalde, Verkehrsunfallflucht durch Viehtransporter ---

Diepholz (ots)

Sudwalde - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 08.55 Uhr flüchtete ein Viehtransporter nach einem Verkehrsunfall auf der Mallinghäuser Straße. Nach Zeugenaussagen schnitt der Fahrer des Viehtransporters eine Kurve und streifte den Pkw einer 62-jährigen Fahrerin. Der Viehtransporter fuhr danach einfach weiter und entfernte sich vom Unfallort. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Fahrer des Viehtransporters sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, zu melden.

Bassum - Essen vergessen

Am Donnerstag um 14:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in Bassum in der Bassumer Straße gemeldet. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später an dem Mehrparteienhaus eintrafen, stellten sie Rauchentwicklung, aber kein Feuer fest. Ursache war ein angebranntes Essen auf dem Herd, das der 33-jährige Mieter, der gar nicht mehr Zuhause war, vergessen hatte. Nachdem die Einsatzkräfte den Herd ausgeschaltet hatten, konnten sie den Einsatzort wieder verlassen. Es entstand kein Schaden.

Martfeld - Diebstahl missglückt

Ein bisher noch Unbekannter hat seine Straftat auf zwei Nächte aufgeteilt und ist trotzdem gescheitert. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Zigaretten-Automat in der Westernheide samt Mast und Betonfundament von einem Unbekannten ausgegraben. Da der Automat vermutlich zu schwerer war, als gedacht, ließ der Täter ihn auf dem Rasen liegen. Dies wurde durch Anwohner auch dem Automatenbetreiber gemeldet, der den Automaten abholen lassen wollte. In der nächsten Nacht allerdings versuchte der Täter seine unvollendete Tat fortzusetzen und den schweren Automaten mit einem Einkaufswagen abzutransportieren. Auf Grund der Regenfälle in den letzten Tagen versanken die kleinen Rollen mit dem schweren Automaten allerdings im Rasen, so dass der Dieb unverrichteter Dinge das Diebesgut zurücklassen musste. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell