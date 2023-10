Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Borstel - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr wurde eine 64-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße (B 214) tödlich verletzt.

Die 64-Jährige befuhr die Sulinger Straße in Richtung Nienburg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links über die Gegenfahrbahn in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Danach wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und stieß gegen einen Transporter, der in Richtung Sulingen unterwegs war. Die Fahrerin musste nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße für rund vier Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

