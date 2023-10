Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barenburg, Polizei sucht beschädigten Kastenwagen - Weyhe, Diebstahl eines hochwertigen Pkw ---

Diepholz (ots)

Barenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch kam es gegen 10.40 Uhr auf der B61 zu einem Verkehrsunfall, als eine 28-jährige Pkw-Fahrerin auf der Strecke von Barenburg Richtung Sulingen eine Fahrzeugkolonne trotz Gegenverkehr überholte. Beim Wiedereinscheren kollidierte sie mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Pkw. Die Unfallverursacherin in einem Mercedes setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, konnte jedoch wenig später durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Der geschädigte Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Firmenaufschrift hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, zu melden.

Syke - Diebstahl aller vier Räder

In der Zeit von Dienstagabend, 19:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7:30 Uhr, wurden von einem PKW, der im Schilfweg in Höhe der Nummer 33 geparkt war, alle vier Räder entwendet. Dazu wurde der Mercedes auf Ziegelsteine und Holzklötze aufgebockt. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Bassum - gegen Baum gefahren

Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt am PKW eines 83-jährigen Fahrers aus Syke die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11:00 Uhr. Der Fahrer war in der Syker Straße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Obwohl sich ein 57-jähriger VW-Fahrer bereits im Überholvorgang befand, scherte eine 53-jährige Jeep-Fahrerin aus Sulingen auch zum Überholen eines LKW aus. So kam es am Mittwochnachmittag um kurz nach 15:00 Uhr zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge auf der Bundesstraße 61 in Apelstedt. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Schwarme - Werkzeug gestohlen

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch wurde aus einem Transporter, der an der Beppener Straße in Schwarme geparkt war, Werkzeug im Wert von ca. 5000 Euro entwendet. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Asendorf - Graffiti-Sprayer

Am Mittwochnachmittag haben Unbekannte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr in der Raiffeisenstraße mehrere Stromkästen und Automaten besprüht. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, informiert bitte die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter Tel. 04252/938250.

Weyhe - Pkw Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 01.30 Uhr in Weyhe, Im Ring, einen Pkw entwendet. Der Pkw, ein Audi Q7, stand in der Nacht an der Wohnanschrift, wurde von den Tätern geöffnet und entwendet. Die genaue Tatzeit wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Schaden beträgt über 40000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell