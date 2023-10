Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Letzte Tour "Sicherheit erfahren" (siehe angehängte Flyer) - Stuhr, israelische Flagge am Rathaus entwendet

Diepholz (ots)

Steimke - Fahrradfahrerin verunfallt

Am Dienstagmittag, um 12.00 Uhr, wollte eine 84-jährige Steimkerin mit ihrem Pedelec die Bundesstraße 6 auf Höhe der Steimker Mühle überqueren. Hierbei übersah sie einen herannahenden Pkw. Der 62-jährige Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit der 84-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Frau wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2000 Euro.

Bassum - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 13.30 Uhr bis Dienstag 05.15 Uhr, besprühte ein noch Unbekannter mit einer orangen Farbspraydose auf einer Länge von circa 200 Metern Grundstückszäune, eine Haustürsprechanlage, einen Briefkasten sowie ein Firmenplakat. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei in Bassum bittet etwaige Zeugen, sich telefonisch unter 04241/971680 zu melden.

Stuhr - Israelische Flagge am Rathaus Stuhr entwendet

Bereits am 13.10. berichteten wir über eine im Mülleimer aufgefundene israelische Flagge. Nun ist es zu einem Diebstahl einer israelischen Flagge am Rathaus in Stuhr gekommen. Im Tatzeitraum von letzten Freitag 13.30 Uhr bis Sonntagnacht, haben Unbekannte die Flagge gestohlen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Stuhr unter 0421/4270790 zu melden.

Diepholz - Letzte Tour "Sicherheit erfahren" (siehe Flyer)

Am Dienstag, den 17.10., fand vorerst die letzte Tour des Projekts "Sicherheit erfahren" in Diepholz statt. Das Projekt wurde zusammen mit den Projektpartnern der Stadt Diepholz, dem ADFC, der Verkehrswacht, dem NTB (niedersächischer Turner-Bund), der SG (Sportgemeinschaft Diepholz) v.1870 und der Polizei Diepholz Anfang des Jahres ins Leben gerufen. Insgesamt wurde das Projekt sehr gut von der Bevölkerung angenommen, was sich im lobenden Feedback widerspiegelte. Auch die Mitglieder des Projekts waren beeindruckt, auf welch eine positive Resonanz dieses Angebot stieß. Am gestrigen Dienstag wurde bei sonnigem, aber recht "schattigem" Wetter die letzte Tour des Jahres durch Diepholz gefahren. Dabei wurden an mehreren Stationen Tipps und Ratschläge rund um das Fahrradfahren, aber auch zu anderen polizeirelevanten Themen gegeben. Auf Grund der Nachfrage dürfte das Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit auch im folgenden Jahr durchgeführt werden. Ein ähnliches Projekt gibt es übrigens auch für Fußgänger. Unter dem Titel "3000 Schritte zur Gesundheit" wird ein gemeinschaftlicher Spaziergang angeboten.

