Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Kirchdorf

Varrel, Fahrt ohne Führerschein endet mit Unfall und Verletzten - Bassum, Mann durch Scheibe im Radlader geschleudert - Brinkum, Einbruch in Discounter

Diepholz (ots)

Kirchdorf / Varrel - Fahrt ohne Führerschein endet mit Unfall und Verletzten

Am Montagabend kam es, gegen 21.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Varrel. Auf der Straße "Auf dem Rüschau" in Fahrtrichtung "Am Bahnhof" kam im Einmündungsbereich ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der mit vier Personen besetzte Pkw kam im Wegeseitenraum auf der Seite zum Stillstand. Der 18-jährige Pkw-Fahrer und seine minderjährigen Mitfahrerinnen entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin schwer und die weiteren, zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der 18-jährige Pkw-Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Syke - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Montag auf Dienstag musste sich ein 39-jähriger Mann aus Asendorf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zwei Polizeibeamte hielten ihn gegen Mitternacht im Bereich des Barrier Südfeldes in seinem BMW an. Auf Grund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruches sollte er in ein Atemalkohol-Messgerät pusten. Daraufhin unternahm er einen kurzen Fluchtversuch, konnte aber sogleich gestoppt werden. Der dann gemessene Atemalkoholwert betrug 1,05 Promille. Somit wurde ihm die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt. Am Polizeikommissariat Syke musste er eine Blutprobe abgeben. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren und auf seinen Führerschein wird er wohl für längere Zeit verzichten müssen.

Bassum - Mit Radlader verunglückt

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Montag, gegen 16.00 Uhr, ein 40-jähriger Mann im Ortsteil Katenkamp mit seinem Radlader nach rechts von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Mann aus Katenkamp durch die Frontscheibe geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Katenkamper musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Motorradfahrer verunfallt

Am Montag, um 18.00 Uhr, ist ein 43-jähriger Asendorfer mit seinem Motorrad in Scholen verunglückt. Er befuhr den "Scholer Sünder" in Fahrtrichtung "Vossberg", als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam, sich mit seiner Triumph überschlug und im Graben landete. Schwer verletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden; die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Brinkum - Unbekannte steigen in Discounter ein

Unbekannte sind am Montagabend, gegen 22:15 Uhr, in einen Discounter an der Bassumer Straße eingedrungen. Außerhalb des Marktes legten die Täter diverse Ware bereit. Zu einem Abtransport kam es jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt circa 145 Euro. Sollten Personen im Nahbereich auffällige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Weyhe 0421/80660 um telefonische Mitteilung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell