POL-DH: --- Maasen - Zimmerbrand mit hohem Sachschaden

Diepholz (ots) - Am späten Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr wurde eine 64-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße (B 214) tödlich verletzt. Die 64-Jährige befuhr die Sulinger Straße in Richtung Nienburg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links über die Gegenfahrbahn in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Danach wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße ...

