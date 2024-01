Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrgast schlägt Straßenbahnfahrerin

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener muss sich wegen einer Körperverletzung in Schalke verantworten. Der 39-Jährige fuhr am Sonntag, 14. Januar 2024, gegen 9.40 Uhr, mit der Straßenbahn-Linie 302 und rauchte in dieser. Als die 51 Jahre alte Straßenbahnfahrerin den Gelsenkirchener aufforderte, dies zu unterlassen, schlug er die Bochumerin mehrfach. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten an der Haltestelle "Musiktheater" war der Tatverdächtige noch vor Ort. Die Beamten befragten Zeugen, beantragten die Sicherung von Videoaufzeichnungen und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell