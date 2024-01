Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer in Unfall in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Januar 2024, in der Gelsenkirchener Altstadt verletzte sich eine Fußgängerin schwer. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer bog gegen 14.40 Uhr von der Wildenbruchstraße links in die Ringstraße. An seinem Lastkraftwagen war zusätzlich ein Anhänger angebracht. Zur gleichen Zeit überquerte eine 71-jährige Seniorin die Fußgängerfurt an der Ringstraße. Es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Anhänger des Fahrzeugs. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Fahrer des LKW erbrachte vorsorglich eine Sicherheitsleistung, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ringstraße gesperrt.

