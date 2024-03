Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Jesteburg - Einbruch durchs Obergeschoss ++ Winsen/Handeloh/Welle - Pkw-Aufbrüche

Buchholz (ots)

Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Auf der B 75, zwischen dem Kreisel Dibbersen und der Einmündung Nordring, kam es gestern, 6.3.2024, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann war gegen 20:40 Uhr mit seinem Citroën auf der Bundesstraße in Richtung Tostedt unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve überquerte plötzlich ein 30-jähriger Fußgänger, von links kommend, die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung konnte der 59-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger prallte auf die Windschutzscheibe und wurde anschließend einige Meter weit nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert, wo er bewusstlos liegen blieb. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den Verletzten, bis er vom Rettungsdienst übernommen und ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Nach Zeugenaussagen hatte der Mann zunächst am linksseitigen Fahrbahnrand gestanden und war dann plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Im Bereich der Unfallstelle ist die Bundesstraße nicht beleuchtet, die Geschwindigkeit ist auf 70 km/h begrenzt.

Die Polizei dokumentiert die Unfallstelle mittels einer Drohne. Ein Gutachter war im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor Ort um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Pkw wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Bundesstraße war bis 22:50 Uhr voll gesperrt.

Jesteburg - Einbruch durchs Obergeschoss

In der Straße Jägergrund kam es am Mittwoch, 6.3.2024, zu einem Wohnhauseinbruch. Während sich die beiden Bewohner in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr im Erdgeschoss aufhielten, gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise auf das Dach des Hauses und hebelten im ersten Obergeschoss ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Obergeschoss. Dabei erbeuteten sie Schmuck. Die Täter konnten unbemerkt das Haus wieder verlassen.

Winsen/Handeloh/Welle - Pkw-Aufbrüche

Am Mittwoch, 6.3.2024, waren Pkw-Aufbrecher im Landkreis unterwegs.

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:40 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe eines in Winsen im Friedhofsweg auf einem Parkplatz abgestellten Hyundai ein und entwenden aus dem Fahrzeug zwei Handtaschen.

In Handeloh traf es einen VW Caddy, der an der K 28, zwischen Inzmühlen und Holm, am Straßenrand geparkt war. In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr schlugen die Täter ein Loch in die eine Seitenscheibe und entwendeten eine Einkaufstasche.

In Welle ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe eines an der Straße Cordshagen an einem Waldweg geparkten VW Passat ein und entwendeten eine Handtasche mit zahlreichen Papieren, EC-Karten und etwas Bargeld.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270, oder an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

