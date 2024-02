POL-W: W - 17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag, den 01. Februar 2024, bietet der Solinger Bezirksdienst der Polizei in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine offene Sprechstunde für Bürger an. Die Sprechstunde findet in den Räumlichkeiten der Stadtentwicklung Solingen statt. Innenstadtbüro MITTEndrin Hauptstraße 56 42651 Solingen Rückfragen bitte an: Polizei Wuppertal Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0202/284-2020 ...

