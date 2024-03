POL-WL: Brand eines Einfamilienhauses mit einer tödlich verletzten Person

Eyendorf (ots) - Terrassentür aufgehebelt In der Nacht zum 7.3.2024, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr, kam es an der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täterschaft hatte zunächst die Terrassentür aufgehebelt und das Haus betreten. Offenbar ließ sie dann aber von ihrem Vorhaben ab. ...

