POL-F: 240229 - 0244 Frankfurt - Niederursel: 83-Jährige auf der Straße beraubt

Frankfurt (ots) - (yi) Am Dienstag (27. Februar 2024) kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in der West-Höchster-Straße. Ein aufmerksamer Zeuge nahm gegen 01:00 Uhr wahr, wie ein Unbekannter die Scheiben mehrerer Haltestellen einschlug und sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernte. Sodann rief der Beobachter die Polizei. Der Tatverdächtige ...

