Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240228 - 0241 Frankfurt - Zeilsheim: Sachbeschädigung an Bushaltestellen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am Dienstag (27. Februar 2024) kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in der West-Höchster-Straße.

Ein aufmerksamer Zeuge nahm gegen 01:00 Uhr wahr, wie ein Unbekannter die Scheiben mehrerer Haltestellen einschlug und sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernte. Sodann rief der Beobachter die Polizei.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 - 180cm groß; trug eine weiße Wollmütze.

Die Frankfurter Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11700 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

