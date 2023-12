POL-FR: Breisach: Einbruch in Stadthalle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montag, 18.12.2023 gegen 07:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen ein parkendes Auto in der Clorerstraße. Dabei entstand an der hinteren linken Seite ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Da an dem Auto blaue Lackantragungen zu erkennen waren, wird derzeit von einem blauen Fahrzeug oder Anhänger als Verursacher ausgegangen. Das Polizeirevier Breisach bittet ...

