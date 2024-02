Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240228 - 0238 Frankfurt - Bockenheim: Taschendiebin umarmt Kioskinhaber

Frankfurt (ots)

(dr) Eine dreiste Frau umarmte am Montag (26.02.2024) den Inhaber eines Bockenheimer Kiosks und entwendete diesem aus der Hosentasche Bargeld.

Der 46-jährige Geschädigte befand sich gegen 10:30 Uhr in seinem Laden in der Leipziger Straße, als eine Frau den Verkaufsraum betrat und sich ausgiebig nach den Lottobedingungen erkundigte. Nach einem etwa 10-minütigen Beratungsgespräch umarmte sie ihn und verließ anschließend wieder den Kiosk in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später griff der 46-Jährige in seine Hosentasche und bemerkte, dass ihm 220 Euro entwendet wurden. Doch die mutmaßliche Diebin war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden.

Personenbeschreibung:

Weiblich, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 165 cm groß, mittlere Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer weißen Weste, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der unbekannten Frau werden gebeten, sich beim 13. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 11300 zu melden oder mit jeder anderen polizeilichen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

