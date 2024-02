POL-F: 240228 - 0235 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Auftaktmaßnahmen im Sofortprogramm "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität"

Frankfurt (ots) - (lo) Die Polizei hat gestern (26. Februar 2024) am späten Abend einen 23-jährigen Mann festgenommen, der in eine Wohnung in der Philippsruher Straße eingebrochen war. Gegen 23.40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem eine aufmerksame Frau eine verdächtige, dunkel gekleidete Gestalt ...

mehr