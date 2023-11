Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen Schulbus und Transporter

Hagenow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Hagenow zwischen einem mit sechs Kindern besetzten Schulbus und einem Transporter entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 52-jährige Busfahrer eine Bushaltestelle in der Möllner Straße anzufahren, als ein 21-jähriger Fahrer eines Paketdienstleisters bei einem Abbiegemanöver den Bus seitlich mit seinem Transporter gestreift haben soll. Personen wurden dabei nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache.

