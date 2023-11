POL-IZ: 231110.1 Kaaks: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Kellinghusen (ots) - Zu Monatsbeginn haben Unbekannte an einem Gebäude in Kellinghusen ein Graffiti hinterlassen und so einen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Farbschmierer geben können. Bereits vom 1. auf den 2. November 2023 schmierten Unbekannte an das Gebäude der Amtsverwaltung Kellinghusen in der Hauptstraße einen ...

mehr