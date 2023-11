POL-IZ: 231109.3 Dithmarschen: Falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern Geld

Heide (ots) - In Abwesenheit des Bewohners sind Unbekannte am Mittwoch in das Haus eines Heiders eingestiegen. Die Täter entwendeten Bargeld und richteten einigen Sachschaden an. Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 23.45 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus in der Professor-Hennings-Straße. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten rund tausend Euro Bargeld. Der ...

mehr