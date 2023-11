Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231109.4 Kellinghusen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Kellinghusen (ots)

Zu Monatsbeginn haben Unbekannte an einem Gebäude in Kellinghusen ein Graffiti hinterlassen und so einen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Farbschmierer geben können.

Bereits vom 1. auf den 2. November 2023 schmierten Unbekannte an das Gebäude der Amtsverwaltung Kellinghusen in der Hauptstraße einen Tag. Der bestand aus einer "42" und war mit einer Krone versehen. Die Beseitigung des Graffitis wird Kosten in Höhe von etwa 100 Euro verursachen.

Hinweise auf die Farbschmierer nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell