Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld - Einbruch in Autowerkstatt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.10.2023:

Malsfeld-Ostheim

Einbruch in Autowerkstatt

Tatzeit: Freitag, 06.10.2023, 23:15 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 00:30 Uhr

Einbrecher haben sich gewaltsam Zutritt in eine Autowerkstatt in der Wiesenstraße in Malsfeld verschafft.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Haupttreppenhauses auf und gelangten so in den Innenbereich. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoß nach Wertgegenständen und öffneten mehrere Schränke sowie Schreibtische in den Büroräumen. Kurz darauf gingen die unbekannten Täter einen am Tatort befindlichen Tresor an und öffneten diesen gewaltsam mithilfe von Werkzeugen. In dem Tresor befand sich ein Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich der durch die unbekannten Täter entwendet wurde. Aus dem Werkstattbereich wurde weiterhin noch Werkzeug entwendet.

Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

