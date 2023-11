Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb auf der BAB 24 bei Suckow vorläufig fest

Suckow/ Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Suckow hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festgenommen. Der Kleintransporter, mit dem der 24-jährige Mann unterwegs war, wurde kurz zuvor in Hamburg gestohlen. Der Eigentümer des Kleintransportes hatte gegen 05:30 Uhr die Polizei informiert und den Standort des Fahrzeuges durchgegeben, das mit einem GPS-Sender ausgestattet war. Nur wenig später stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei bei Parchim den betreffenden Kleintransporter fest, der in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war. Kurz darauf stoppten die Beamten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Suckow. Der Tatverdächtige sprang daraufhin aus dem Kleintransporter und flüchtete zu Fuß. Er konnte jedoch wenig später von zwei Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden Beamten erlitt bei der Verfolgung eine leichte Beinverletzung, die später im Krankenhaus behandelt wurde. Da sich die Festnahme und Sicherstellung des Kleintransporters bereits auf dem Territorium des Bundeslandes Brandenburg ereignete, wird die Kriminalpolizei des benachbarten Bundeslandes die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernehmen. Gegen den aus Polen stammenden Beschuldigten, der einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung stand, wurde Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell