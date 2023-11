Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 073 zwischen Neustadt-Glewe und Ludwigslust ist am Montagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 54-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung nach Groß Laasch verkehrsbedingt abgebremst haben. Eine nachfolgende 64-jährige Fahrzeugführerin habe dies zu spät erkannt und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf. Beim PKW der 64-Jährigen lösten die Airbags aus und die Fahrerin klagte im Anschluss über Schmerzen im Brustbereich. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die L 073 für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell