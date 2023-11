Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mutmaßlicher Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Pampow (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am frühen Montagabend in Pampow ein 16-jähriger Jugendlicher leicht verletzt worden. Auf einer Straßenkreuzung in einem Wohngebiet waren beide Fahrzeuge gegen 18:40 Uhr zusammengeprallt. Einer der beiden Autofahrer, ein 52-jähriger Mann, wies einen Atemalkoholwert von knapp 0,9 Promille auf. Sein 16-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach dem Vorfall medizinisch behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Gesamthöhe auf ca. 6.000 Euro geschätzt wurde. Gegen den 52-jährigen Autofahrer ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Die Polizei vermutet, dass der betreffende Fahrer die Vorfahrt missachtet hat. Die Polizei stellte den Führerschein des 52-Jährigen sicher und brachte ihn zur Blutprobenentnahme.

