LPI-J: Radfahrer gestoppt

Jena (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom Sonntag zum Montag Zutritt in eine Gartenanlage in der Keßlerstraße. Anschließend wurden aus zwei Gärten Möbel und Campingartikel entwendet. Diese konnten unweit der Gartenanlage am Saaleufer wieder aufgefunden werden. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

