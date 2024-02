Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240229 - 0242 Frankfurt

Offenbach: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Loredana Guadagno? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14 Jahre alten Vermissten.

Loredana ist etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Die Schülerin hat lange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beigefarbene Weste, einen roten Pullover und eine Jeans.

Die Gesuchte verließ am Mittwoch, den 28. Februar, gegen 14.45, ihre Wohnanschrift im Südring in Mühlheim. Am Nachmittag soll sie vermutlich bis etwa 17.30 Uhr bei einem Freund in Frankfurt gewesen sein, anschließend wollte sie eine Freundin in Hanau besuchen. Bis dato konnte sie dort nicht ausfindig gemacht werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie sich in Hanau oder Frankfurt aufhält.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Loredana Guadagno geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Bild der Vermissten ist in der Ursprungsmeldung beigefügt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen.

