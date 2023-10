POL-F: 231013 - 1143 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Versuchter Schockanruf - Täterfestnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Ein unbekannter Mann erbeutete gestern Vormittag (11.10.2023) in Sachsenhausen in einem Einfamilienhaus Bargeld von einem 69-Jährigen. Er verschwand mit einem Begleiter. Die Polizei such nun Zeugen. Der Unbekannte verschaffte sich gegen 10:50 Uhr über eine offenstehende Terrassentür Zugang zu einem im Bertha-von-Suttner-Ring gelegenen Haus. In ...

