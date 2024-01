BPOLI EBB: Zigarettenschmuggler mit 25 Stangen auf E-Roller erwischt

Zittau (ots) - 03.01.2024 / 18:25 Uhr / Zittau Ein Tscheche reiste am 3. Januar 2024 als Fahrgast in einem Reisebus um 18:25 Uhr in Zittau über den Grenzübergang in der Friedensstraße aus Polen kommend ein. Dort kontrollierende Bundespolizisten fanden in seinem Rucksack einen verbotenen Schlagring, ein Springmesser, ein als Scheckkarte getarntes Messer sowie einen Joint. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände, ...

