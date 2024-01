Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Busreisender hatte verbotene Waffen dabei

Zittau (ots)

03.01.2024 / 18:25 Uhr / Zittau

Ein Tscheche reiste am 3. Januar 2024 als Fahrgast in einem Reisebus um 18:25 Uhr in Zittau über den Grenzübergang in der Friedensstraße aus Polen kommend ein. Dort kontrollierende Bundespolizisten fanden in seinem Rucksack einen verbotenen Schlagring, ein Springmesser, ein als Scheckkarte getarntes Messer sowie einen Joint.

Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände, was der 47-jährige Mann verhindern wollte. Er war unkooperativ und griff immer wieder zu den Gegenständen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er durfte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell