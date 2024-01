BPOLI EBB: Feuerwerk mit 2,6 Kilogramm Explosivstoff beschlagnahmt

Zittau (ots) - 29.12.2023 / 22:30 Uhr / Zittau Ein am 29. Dezember 2023 bei Zittau aus Polen einreisender Mann wurde durch die Bundespolizei mit einer Feuerwerksbatterie gestoppt, die es in sich hat. Der 35-jährige Vietnamese wurde um 22:30 Uhr in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n kontrolliert. Er hatte vermutlich in der Tschechischen Republik Pyrotechnik der Kategorie F4 gekauft. Zwar handelt es sich bei diesem ...

