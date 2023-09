Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbrüche

Bild-Infos

Download

Prüm/Stadtkyll (ots)

In der Nacht von Sonntag, 03.09.2023, bis Montag, 04.09.2023, kam es zu Einbrüchen in Bäckereifilialen in Prüm in der Tiergartenstraße und in Stadtkyll in der Schwammertstraße. Insbesondere in Stadtkyll wären besondere Feststellungen gegen 02:00 Uhr von Interesse. Weiterführend kam es zu einem Einbruch in einen Blumenladen in Prüm in der Bahnhofstraße.

Zeugen, welche die Tat unmittelbar beobachtet haben oder in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Rufnummer 06551-9420 oder via Email (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell