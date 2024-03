Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 08.03.2024 -12 Uhr- bis Sonntag, 10.03.2024, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Welle -Vollbrand eines Einfamilienhauses

Zum Glück konnten sich die beiden Bewohner (42 und 56) eines Einfamilienhauses bei der Handeloher Straße rechtzeitig retten, als dieses am Samstag gegen Mittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst mit einer leichten Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht. Das Haus wurde infolge der Brand- und Löschschäden unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung wird vom Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg übernommen.

Landkreis Harburg - Wohnungseinbrüche

Freitagabend gegen 19:30 Uhr begaben sich zwei Männer auf ein Grundstück in Otter (Straße Am Brink) und rissen dort unter anderem Bewegungsmelder vom Einfamilienhaus ab. Bei einem anschließenden Einbruchsversuch wurden sie zufällig von einer anwesenden Bewohnerin bemerkt und flüchteten anschließend vermutlich mit einem weißen Transporter. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. In Seevetal wurde Samstag zwischen 19:40 Uhr und 20:05 Uhr eine rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses in der Straße Alter Postweg aufgebrochen. Die Täterschaft durchsuchte das Haus und entkam unerkannt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Buchholz in der Nordheide/ Steinbeck - Einbruch in Lagerhalle

Bei der Innungsstraße im Gewerbegebiet wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die rückseitige Außenfassade einer Lagerhalle aufgebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelangte so in die Räumlichkeit und konnte mit bislang unbekanntem Diebesgut unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

Winsen/Luhe - Unter Drogeneinfluss gefahren

Bei zwei Verkehrskontrollen konnte deutlicher Drogeneinfluss festgestellt werden: Am Samstag gegen 03:30 Uhr kam den Beamten eine Marihuanawolke entgegen, als sie einen Ford-Fiesta-Fahrer (20) bei der Hansestraße kontrollierten. Es wurden auch noch Reste entsprechender Substanz im Fahrzeug gefunden. Gegen 23:30 Uhr wurde in der Rathausstraße ein E-Scooter-Fahrer (35) wegen des abgelaufenen Versicherungskennzeichens kontrolliert. Auch bei ihm wurden geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden, die vermutlich zu seinem Zustand geführt haben. Beiden Fahrern wurden für die Strafverfahren Blutproben entnommen.

Winsen/Luhe - Mülltonnen angezündet

In den frühen Sonntag-Morgenstunden brannten nahezu zeitgleich zwei Müllcontainer in der Winsener Innenstadt. Die Feuer in der Rathausstraße und am Schloßplatz wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Bei den Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Männer (23 und 15) aus Winsen aufgegriffen werden, die anhand ermittelter Beweise verdächtigt werden, die Feuer gelegt zu haben. Ein Beschuldigter war bereits vor Ort teilgeständig.

Hollenstedt - 1,6 Promille

Diesen Wert pustete ein PKW-Fahrer (20) am Samstag gegen 2 Uhr morgens bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Mühlenberg. Infolgedessen wurde ihm eine Blutprobe für das Strafverfahren entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

A7 - Überladener Anhänger

Bei der Kontrolle eines PKW-Gespanns am Samstag gegen 12:30 Uhr auf der A7 Richtung Hamburg in Höhe Ramelsloh staunten die Beamten der Autobahnpolizei nicht schlecht. Hier wurden offensichtlich ausrangierte Reifen samt Felgen auf einen Anhänger und in den Kofferraum des ziehenden Mercedes hochgestapelt geladen, ohne dabei auf die Gewichte und die Gewichtsverteilung zu achten. Aufgefallen war den Kollegen das Gespann mit dem Fahrtziel Bremen, da der Anhänger hinter dem Fahrzeug anfing zu Schlingern. Neben der technischen Überprüfung wurde auch eine Verwiegung durchgeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass die Anhängelast um nahezu 50 % überschritten war. Die Weiterfahrt in dem Zustand wurde dem Fahrer untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Hinweis: Ein Bild befindet sich im Anhang)

Seevetal/Meckelfeld - Transporter aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurde die seitliche Schiebetür eines Kleintransporters aufgebohrt, welcher auf einem Sandparkplatz bei der Straße Am Saal geparkt war. Es wurden mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Ein weiterer Kleintransporter wurde ebenso im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Samstagmorgen angegangen, allerdings wurde hier nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal entgegen (Polizeikommissariat Seevetal: 04105-6200)

