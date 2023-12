POL-BOR: Reken - Gestohlener Opel Omega auf Waldweg sichergestellt

Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Millinger Straße; Tatzeit: 02.12.23, zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr Am Samstag schlugen Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr ein Terrassenfenster eines Wohnhauses an der Millinger Straße ein. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

