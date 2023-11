Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei greift 10 illegal Eingereiste auf

Bautzen, Neugersdorf (ots)

26.11.2023 / 01:30 Uhr / Bautzen

26.11.2023 / 12:15 Uhr / Neugersdorf

Die Bundespolizei kontrollierte am 26. November 2023 auf der Autobahn 4 um 01:30 Uhr an der Abfahrt Bautzen West einen in Richtung Görlitz fahrenden polnischen Kleinbus. Unter den Fahrgästen befanden sich fünf georgische Männer und Frauen im Alter zwischen 26 und 46 Jahren, die zwar gültige Reisepässe dabei hatten, sich aber zu lange in Frankreich aufgehalten hatten. Sie haben ihre touristische Aufenthaltsdauer von 90 Tagen überschritten. Da der Fall nicht im direkten Zusammenhang zu einer unerlaubten Einreise im hiesigen Grenzraum steht, hat die Landespolizei die Ermittlungen übernommen. Die Georgier müssen sich nun wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten und wurden an das Polizeirevier Bautzen übergeben.

Um 12:15 Uhr am gleichen Tag stoppten Bundespolizisten in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf einen aus Tschechien kommenden ukrainischen Renault Trafic. Die fünf ukrainischen Männer und Frauen darin hatten Reisepässe und abgelaufene nur für Holland ausgegebene Aufenthaltstitel dabei. Die Ukrainer wurden an der Grenze zurückgewiesen. Gegen sie ermittelt die Bundespolizei wegen der unerlaubten Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell