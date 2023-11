BPOLI EBB: Sechs syrische Migranten aufgegriffen

Zittau (ots) - Da ein 27-jähriger Pole nicht in der Lage war insgesamt 5579,11 EUR wegen zwei offener Haftbefehle zu zahlen, wurde er am 20. November 2023 für insgesamt 176 Tage in die JVA Görlitz eingeliefert. Gesucht wurde der 27-Jährge von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betruges. Bundespolizisten kontrollierten ihn am 20. November 2023 gegen 12:40 Uhr auf der Friedensstraße in ...

