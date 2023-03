Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Bischofsheim (ots)

"Give me money!" waren die Worte eines Unbekannten, der am Donnerstagabend (02.03.2023) einen Getränkemarkt in der Chemnitzer Straße am nördlichen Ortsrand von Ginsheim (Gemarkung Bischofsheim) überfiel. Mit Vorhalt eines Messers forderte er in englischer Sprache vom Mitarbeiter des Marktes die Herausgabe von Bargeld. Mit wenigen Hundert Euro trat er gegen 20.40 Uhr die Flucht in Richtung Sportplatz an. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Bei der Tatausführung trug er eine dunkle Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Maskiert war er mit einem weißen Schal.

Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei noch nicht zum Erfolg. Zeugen, die vor oder nach der Tat im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch beim K 10 in Rüsselsheim unter 06142-6960 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell