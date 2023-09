Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach vom 07.09.2023 - 10.09.2023

Polizeiinspektion Andernach (ots)

56218 Mülheim-Kärlich, Bassenheimer Straße Zu einem Verkehrsunfall mit leichten Personenschaden kam es am Freitag, den 08.09.2023, gg. 06:55h. Ein VW Caddy befuhr die Hochstraße in Fahrtrichtung Bassenheimer Straße. Ein Roller befuhr zu dieser Zeit die Bassenheimer Straße aus Richtung Bassenheim kommend weiter in Richtung Poststraße. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen wollte der VW-Caddy nach links in die Bassenheimer Straße abbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Rollerfahrer. Es kam hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

56630 Kretz, B256 Auffahrt zur BAB 61

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich ebenfalls am Freitag den 08.09.2023, gg. 13:20h. Ein BMW befuhr die B256 von Plaidt aus kommend, in Fahrtrichtung Kruft. Ihm entgegen kam aus Richtung Kruft ein Opel Astra. In Höhe der Auffahrt zur BAB 61, Richtung Köln, wollte der BMW nach links auf diese Auffahren. Hierbei über sah er den entgegenkommenden Opel Astra und prallte mit diesem zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Opel Astra an der Schulter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen ortsansässigen Abschleppunternehmer abgeschleppt werden.

56637 Plaidt, B256, Höhe Truck-Point

Ebenfalls kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personen auch auf der B256 am Freitag, den 08.09.2023, gg. 14:25h. Hier befuhr ein Motorrad die B256 aus Richtung Plaidt kommend in Richtung Kruft. Hinter diesem befuhr ein Ford Transit die gleiche Strecke. In Höhe des dortigen Truck-Point musste der Motorradfahrer seine Fahrt abbremsen. Dies übersah der Fahrer des Ford-Transit und fuhr auf das Motorrad auf. Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Aufprall so stark verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Koblenz verbracht werden musste. Auch der Fahrer des Ford-Transit wurde in ein Krankenhaus überführt.

56218 Mülheim-Kärlich, Im Böschacker

Zu einem kleinen Flächenbrand kam es am Freitag, den 08.09.23, gg. 16:00h. Hier hat nach Angaben der Feuerwehr eine Grünfläche gebrannt, welche sich vermutlich durch das heiße Wetter selbst entzündet hat. Dieses konnte aber durch die freiwillige Feuerwehr unmittelbar gelöscht werden. Ein Schaden ist nicht entstanden.

56575 Weißenthurm, Hauptstraße

Durch die Polizeiinspektion Andernach wurde in der Nacht auf Samstag eine Verkehrskontrolle von 00:30h - 01:30h durchgeführt. Hier wurden insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei mussten lediglich 2 Verwarnungen ausgesprochen werden. Insgesamt ein vorbildliches Verhalten des Verkehrsteilnehmers.

56626 Andernach, Cäcilienstraße

Zu einem Alleinunfall mit Personenschaden kam es am Samstag den 09.09.2023, gg. 18:30h. Hier befuhr ein E-Bikefahrer die Cäcilienstraße. Ausgangs einer Linkskurve rutschte der Radfahrer mit seinem Fahrrad weg und prallte mit dem Kopf auf die Straßenoberfläche. Hierbei erlitt er eine Platzwunde und eine starke Beule im Kopfbereich. Der Radfahrer musste durch den Rettungsdienst in das St. Nikolaus-Stiftshospital, Andernach verbracht werden. Das E-Bike wurde bei einer Anwohnerin abgestellt. Ein Helm hätte mit Sicherheit einiges Verhindert.

56626 Andernach, Werftstraße

Und noch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag den 09.09.2023, gg. 16:50h. Der Fahrer eines BMW fuhr vom Parkplatz des Kauflands nach links auf die Werftstraße auf. Hierbei übersah er den von rechts kommenden E-Bikefahrer welcher den Gehweg der Werftstraße aus Richtung Augsbergweg kommend befuhr. Hierbei verletzte sich der E-Bikefahrer leicht. Der PKW trug nur leichte Schäden davon, während das E-Bike nicht mehr fahrbereit war.

56648 Saffig, Friedrichstraße

Im Rahmen eines Fahndungseinsatzes wurde ein Personenkraftwagen überprüft. Während der Verkehrskontrolle konnte unmittelbar erkannt werden, dass der Fahrer nicht mehr fahrtüchtig war. Dieser war völlig desorientiert und habe auch nur verzögert auf die Aufforderungen reagiert. Während der Unterredung stellte sicher heraus, dass er unter sehr starkem Medikamenteneinfluss stand, welche ihm nicht ärztlich verordnet wurden. Die Fahrt wurde sofort unterbunden und der Führerschein einbehalten. Das Fahrzeug wurde vor Ort geparkt der Fahrer über seine Rechte belehrt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und anschließend entlassen. Ein Fahren ist nun für die nächste Zeit ausgeschlossen.

56637 Plaidt, Bahnhofstraße (Kirmesplatz) Traurige Bilanz eines Kirmesabends. Am Samstag, den 09.09.2023, gg. 23:45h kam es in Plaidt im unmittelbaren Bereich der Kirmes zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hier entstand aus einer verbalen Diskussion eine Schlägerei zwischen 8 Personen. Vermutlich hat eine Gruppe bestehend aus 3 Personen mit einer Art Schlagstock auf eine Gruppe mit 5 Personen eingeschlagen. Hierbei wurden 5 Personen verletzt, davon 3 mit dem Schlagen durch den Schlagstock, hingegen die anderen beiden durch direkte körperliche Einwirkung. 2 Geschädigte mussten zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus nach Andernach verbracht werden. Alle Personalien wurden notiert und eine Anzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen und Vernehmungen in dieser Sache folgen in den nächsten Tagen.

56637 Plaidt, Friedhofstraße

Im Rahmen des vorherigen genannten Einsatzes wird die Streife angesprochen. Bei der Rückkehr zu seinem geparkten Fahrzeug stellte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden auf der Seite des Bürgersteiges fest. Der Geschädigte parkte seinen roten Skoda entgegengesetzt der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand der Friedhofstraße. Ein Zeuge habe ihn angesprochen und beobachtet, wie ein grauer Hyundai Tucson über den Gehweg gefahren sei und dabei mit dem geparkten, roten PKW des Geschädigten kollidierte. Danach habe dieser sich in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Andernach.

